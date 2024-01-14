85 % من سكان غزة هُجروا قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 85 بالمئة من سكان غزة هُجروا من منازلهم قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع واستمراره بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين.

ووفقا لمصادر صحفية فلسطينية اليوم الأحد، قال المكتب الحكومي، إن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للمهجرين قسرا ما يزال أمرا صعبا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته، حيث تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.93 مليون فلسطيني (85 بالمئةمن سكان غزة) مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعياً وراء الأمان.

يذكر أن جيش الاحتلال كان أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان ونازحين في منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين جنوبي غزة، تغطي مساحة تقدر بـ 4.6 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تؤثر موجة الأوامر الجديدة على

9 أماكن لجوء تستوعب عددا غير معروف من النازحين قسرا.

واضافت المصادر، إنه تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي في 155 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وقرابة مليون مسجلين في 94 ملجأ في مناطق جنوبي قطاع غزة.

وأصبحت محافظة رفح المكان الرئيسي للنازحين، حيث تستوعب أكثر من مليون من المهجرين في بيئة عالية الكثافة السكانية، وتظهر تقديرات (أونروا)، أن عدد النازحين في 156 مرفقا تابعا لها في قطاع غزة وصل إلى 914 ألفا، من بينهم 5 آلاف حامل، وأكثر من 2000 من ذوي الإعاقة، بالاضافة الى الأطفال والرضع وذوي الأمراض المزمنة والخطيرة.

وبحسب (الأونروا) هناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في خانيونس ودير البلح وسط قطاع غزة، و160 ألفا في 57 منشأة شمالي القطاع، الذي لا تصله المساعدات الإنسانية ويصعب الوصول إليه للاطلاع على الأوضاع هناك.