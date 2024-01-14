العقبة تخطط لجذب مليون ونصف سائح خلال 2024

وطنا اليوم:قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الاحد، قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، إن السلطة وضعت استراتيجية ستشكل خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة، تتضمن 6 أولويات.

وأضاف الفايز أن العمل على الترويج لمدينة العقبة كوجهة سياحية مستدامة واعداد وتنسيق الورشات والبرامج التدريبية للعاملين في القطاع السياحي وإطلاق هوية سياحية جديدة العقبة تحت شعار “ع الطبيعة”، حيث ستبحث الخطة الاستراتيجية ضمن الاولوية الثانية جذب مليون ونصف سائح خلال عام 2024، وإطالة مدة إقامة السائح لغاية 4 ايام بالمنطقة.

وأضاف الفايز أن جميع هذه الأولويات ستنعكس ايجابا على المنفذ البحري الوحيد للأردن، وأن الاولوية الاولى تتضمن تحسين البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، تتضمن إطلاق مشروع العناية بالمستثمر وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار بالمنطقة من خلال الإعفاءات الضريبية والمحفزات الأخرى، بالإضافة إلى تغيير صفة استعمال لقطع أراضٍ لغايات الاستثمار.

وحول الأولوية الثانية قال إنها تتعلق بدعم القطاع السياحي بالمنطقة، من خلال المشاركة في معارض الغوص العالمية لترويج العقبة كوجهة سياحية مختصة برياضة الغوص، والتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد رزنامة فعاليات سياحية.

وتبين موازنة العام الحالي، أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي.

النفقات الجارية

وتتمثل النفقات الجارية بزيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو 769 ألف دينار وذلك محصلة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين من جهة، وتكلفة إنهاء خدمات من جهة أخرى.

وذلك إضافة إلى ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للسلطة بنحو 475 ألف دينار مثل بند كهرباء ومحروقات وعقود أمن ونقل وترحيل وصيانة السيارات، وارتفاع النفقات الأخرى بنحو مئة ألف دينار وذلك لتغطية ارتفاع بنود النفقات الجارية الأخرى.

النفقات الرأسمالية

ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2023 بمبلغ (7.210) مليون دينار عن المعاد تقديره لعام 2022 ومن أبرز مشاريع السلطة ما يلي:

– مشروع البنية التحتية لوادي وقرية رم.

– مشروع الاقتصاد الأخضر.

– مشروع نظافة مدينة العقبة.

– مشروع الحملات الاعلانية والترويجية.

– مشروع دعم قطاع النقل.

-مشروع تطوير الخدمات الالكتروني.

-مشروع الصيانة العامة.