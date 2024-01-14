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استغلال 309 كهوف في البترا بشكل غير قانوني

منذ ساعة واحدة
استغلال 309 كهوف في البترا بشكل غير قانوني

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، أنه تم إزالة الاعتداء عن 109 من الكهوف في منطقة البترا، حيث تم رصد استغلال غير قانوني لـ 309 من الكهوف في المنطقة.
وأضاف البريزات، الأحد خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لقانون الموازنة العامة لسنة 2024، أنه من عام 2019 حتى عام 2023، بلغ عدد القضايا المسجلة في منطقة البترا 2456 قضية، منها 1093 قضية حصلت على حكم قطعي.
وفيما يتعلق بالزيارات السياحية إلى منطقة البترا السياحية، أشار البريزات إلى أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي دخل يومه المئة، أثر بشكل كبير على هذه الزيارات، حيث كان يُسجل في اليوم الواحد ما بين 50 إلى 60 ألف زائر للمنطقة، أما جراء العدوان انخفض الرقم إلى مابين 400 و 500 زائر في اليوم الواحد.


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