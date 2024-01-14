رقم قياسي .. 9.53 مليون مسافر عبر مطارات الأردن العام الماضي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأحد، إن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18% بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 مليون مسافر خلال عام 2023 مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3% عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وأضاف أنه بذلك تحقق المطارات الأردنية “رقما قياسيا” بأعداد المسافرين، حيث نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة بـ 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.

وتوزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023؛ لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97% من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، علما بأن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعد لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72%.

وكانت أعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي هي المملكة العربية السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر وتليها دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم الجمهورية التركية بعدد 1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت جمهورية مصر العربية بعدد مسافرين 804 آلاف، وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 ألف وتليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 438 ألف مسافر قادم ومغادر.

وبخصوص مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، بلغت أعداد المسافرين 309 آلاف مسافر قادم ومغادر منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمّان والعقبة، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة –أبوظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 28 ألف راكب ومن ثم 20 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الثالثة بعدد مسافرين 16.5 ألفا و 13.5 ألف راكب انتقلوا بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة.

واحتلت إسطنبول في الجمهورية التركية المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر، حيث بلغ أعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني 10435 مسافرا على متن رحلات طائرات خاصة ذات الحجم الصغير.

وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية بنسبة بلغت 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023، مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.