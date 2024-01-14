مشوقة يطالب الهواري بالكشف عن تفاصيل مثيرة حول المستشفيات الميدانية

وطنا اليوم:وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالًا نيابيًا لوزير الصحة الدكتورفراس الهواري حول المستشفيات الميدانية التي تم تشيدها خلال جائحة كورونا.

وطالب مشوقة، في سؤاله النيابي اليوم الاحد، بالكشف القيمة الاجمالية التي تم صرفها على المستشفيات الميدانية خلال فترة كورونا، كما طالب بمعرفة صرف اية تكاليف على هذه المستشفيات في الوقت الحالي.

يشار إلى ان تقرير ديوان المحاسبة كشف عن وجود مخالفات فنية في وزارة الصحة وذلك بالرجوع إلى كشوفاتها، حيث تمثلت هذه المخالفات الفنية في عدم استغلال المستشفيات الميدانية بالشكل المناسب .

وبين التقرير بأن المستشفيات الميدانية كلفت وزارة الصحة 23 مليون دينار، إذ عينت الوزارة في هذه المستشفيات أكثر من 2000 موظف للعمل بها، على الرغم من تدني نسب الإشغال في هذه المستشفيات بنسبة بلغت 13.5% لأسرة العزل و 22% لأسرة العناية الفائقة .

وأشار التقرير إلى أن هذه المستشفيات أوقفت عن العمل دون استغلالها بالشكل المطلوب.

وتاليًا السؤال النيابي :

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الصحة:

نص السؤال

1. كم بلغت القيمة الاجمالية التي تم صرفها على المستشفيات الميدانية خلال فترة جائحة كورونا؟

2. كم بلغت نسبة الإشغال لهذه المستشفيات خلال فترة جائحة كورونا؟

3. هل ما زالت هذه المستشفيات قائمة حتى تاريخه، وهل يتم استغلالها لأمور طبية أخرى؟

4. من هي الشركات المنفذة لعطاء المستشفيات الميدانية، وهل التزمت هذه الشركات ببنود وشروط العطاء من حيث وقت التنفيذ وجودة الاسرّة والمعدات الطبية؟

5. هل يتم صرف اية تكاليف على هذه المستشفيات في الوقت الحالي؟ تزويدي بتفاصيل هذه المصاريف ان وجدت.

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقه