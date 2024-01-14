بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملكة رانيا : مع كل ثانية تمر تصبح غزة موطناً لمزيد من الأطفال اليتامى

منذ 4 ساعات
الملكة رانيا : مع كل ثانية تمر تصبح غزة موطناً لمزيد من الأطفال اليتامى

وطنا اليوم:قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بعد مرور مائة يوم منذ بدء الحرب على غزة قد يكون العالم يعد الأيام، لكن أهل غزة يعدون كل لحظة تمر… في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع.
ونشرت الملكة عبر خاصية الستوري في أنستغرام الأحد: “مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطناً لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحافيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم”.
واختتمت : ” مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل : كم يوم آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟.. “الآن” هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:26

أول مفاجأة حول سقوط فتاة من أعلى فندق شهير في مصر

15:17

المياه: ارتفاع تخزين السدود الى 100 مليون متر مكعب

15:11

قوات الاحتلال تنسحب من مناطق وسط قطاع غزة

15:03

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

14:52

ولي العهد الحسين في سنغافورة

14:33

غارة إسرائيلية على غزة تقتل 3 من أقارب أحمد الطيبي

14:21

85 % من سكان غزة هُجروا قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي

14:18

العقبة تخطط لجذب مليون ونصف سائح خلال 2024

14:13

استغلال 309 كهوف في البترا بشكل غير قانوني

14:08

الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة

13:14

جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين اعضاء هيئة تدريسية

13:09

رقم قياسي .. 9.53 مليون مسافر عبر مطارات الأردن العام الماضي

وفيات
وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعلهوفيات الخميس 11-1-2024