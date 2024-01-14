الملكة رانيا : مع كل ثانية تمر تصبح غزة موطناً لمزيد من الأطفال اليتامى

وطنا اليوم:قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بعد مرور مائة يوم منذ بدء الحرب على غزة قد يكون العالم يعد الأيام، لكن أهل غزة يعدون كل لحظة تمر… في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع.

ونشرت الملكة عبر خاصية الستوري في أنستغرام الأحد: “مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطناً لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحافيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم”.

واختتمت : ” مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل : كم يوم آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟.. “الآن” هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد”