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وفاة العين السابق محمد صامد الرقاد

منذ ثانيتين
وفاة العين السابق محمد صامد الرقاد

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاحد .
وقال الفايز ان الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية ، فالمرحوم ابا غازي كان على الدوام ، محبا ومخلصا لوطنه ومليكه ، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق ، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الاعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن .
واضاف الفايز ” اننا واذ نعي المرحوم ، فأننا نتقدم بتعازينا الحارة لاسرته وعشيرته ، وندعو المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان


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