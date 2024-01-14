وفاة العين السابق محمد صامد الرقاد

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاحد .

وقال الفايز ان الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية ، فالمرحوم ابا غازي كان على الدوام ، محبا ومخلصا لوطنه ومليكه ، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق ، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الاعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن .

واضاف الفايز ” اننا واذ نعي المرحوم ، فأننا نتقدم بتعازينا الحارة لاسرته وعشيرته ، وندعو المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان