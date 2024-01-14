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الأردن يعلن استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان

منذ ساعة واحدة
الأردن يعلن استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان

وطنا اليوم:يستمر تنظيم الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء بواقع 6 رحلات أسبوعيا بحسب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، على الرغم من شن الولايات المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.
وأوضح مستو، أن الرحلات الـ6 يتم تشغيلها بواسطة طائرات الخطوط اليمنية.
وكان الحوثيون في اليمن، قد أعلنوا، تعرض العاصمة صنعاء ومدن الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره حساب موقع حركة أنصار الله الحوثية الرسمي على (التلغرام).
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي أن مدمرة أميركية أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن “ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل”، في البحر الأحمر.
وأعلن الحوثيون في اليمن، في عدة مرات إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف إسرائيلية مختلفة في فلسطين المحتلة.
كما قال الحوثيون، في 19 تشرين الثاني الماضي إنهم سيطروا على سفينة إسرائيلية واقتادوها إلى الساحل اليمني.


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