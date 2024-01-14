بن غفير يدعو إلى مهاجمة الجيش الإسرائيلي لحزب الله

وطنا اليوم:دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، جيش بلاده إلى مهاجمة حزب الله اللبناني.

وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء السبت، مقابلة مع إيتمار بن غفير، والتي دعا من خلالها إلى مهاجمة الجيش الإسرائيلي لحزب الله اللبناني واستمرار الحرب على قطاع غزة وعدم توقفها.

وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على وجود تسريبات من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة “كابينيت الحرب”، موضحا أن تلك التسريبات تخرج من أحد أعضاء هذا المجلس نفسه.

وقال بن غفير: يحاولون إسكاتنا.. ومن يسرِّب المعلومات هو عضو في كابينيت الحرب.

وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، السبت، في رسالة إلى حزب الله اللبناني، إن بلاده تستعد للحرب وترفع من مستوى قدراتها باستمرار