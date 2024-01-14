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الاحتلال يعلن مقتل 4 مسلّحين تسللوا من لبنان إلى الجولان

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يعلن مقتل 4 مسلّحين تسللوا من لبنان إلى الجولان

وطنا اليوم:اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.
وزعم جيش الاحتلال أن 4 أشخاص كانوا مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.
ويشار إلى أنه تستمر المواجهات بين حزب الله والاحتلال على الجبهة الجنوبية للبنان وتصاعد وتيرة قصف الاحتلال.
وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، فجر الأحد، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة قاعدتين للقوات الأمريكية في كل من حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بالعمق السوري.
وأوضح البيان أن هذه الهجمات تأتي في إطار “مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة” ورداً على مجازر الاحتلال بحق أهل غزة.


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