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الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

وطنا اليوم:أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.
وكان الاحتلال أعلن أمس السبت مقتل أحد جنوده، وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.
وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير


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