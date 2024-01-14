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الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم وكأنها قرن من الموت والدمار

منذ ساعة واحدة
الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم وكأنها قرن من الموت والدمار

وطنا اليوم:قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المئة يوم الماضية كانت بمثابة 100 عام لسكان غزة.
وأشار لازاريني في بيان له، إلى مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.
وأشار لازاريني إلى أن معظم سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.
وأضاف أن 1.4 مليون شخص لجأوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية.
ولفت إلى أن غزة شهدت خلال 100 يوم الماضية شهدت الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن.
وأضاف: “لقد كانت المئة يوم الأخيرة بمثابة 100 عام لسكان غزة”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


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