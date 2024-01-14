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قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري

منذ ساعتين
قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري

وطنا اليوم:قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي العاروري خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال اعتقالات فجر الأحد، طالت شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات استهدفت المنزل في بلدة عارورة شمال رام الله واعتقلت دلال العاروري، بينما اعتقلت فاطمة العاروري خلال اقتحامها مدينة البيرة.
وكان العاروري استشهد مع آخرين من حركة حماس في غارة الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 10 أيام.
ففي حين، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد علاء نزال في مدينة قلقيلية، وذلك بعدما قامت بتدمير صرحه التذكاري.
كما نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات في مخيم الجلزون شمال رام الله، إلى جانب استنفار دورياتها في الأحياء.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت عوا غرب دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وذلك إلى جانب اقتحام منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت بعض المنازل وفتشتها


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