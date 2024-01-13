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اللوانسه رئيساً والمهندسة آية عبد الرحمن نائباً لرئيس فرع مادبا للحزب المدني الديمقراطي

منذ دقيقتين
اللوانسه رئيساً والمهندسة آية عبد الرحمن نائباً لرئيس فرع مادبا للحزب المدني الديمقراطي

وطنا اليوم – عقد الحزب المدني الديمقراطي الأردني اليوم في مادبا الإجتماع الأول لفرع الحزب في مادبا الذي جرى فيه انتخاب مكتب الفرع، وذلك بحضور الأمين العام للحزب عدنان السواعير ونائب الأمين العام قيس زيادين، وأعضاء من المكتب التنفيذي، مساعدي الأمين العام المهندس محمد النجداوي، المهندسة سوسن المطر، الدكتور بسام العفيشات وعضو المكتب التنفذي فايق الصايغ وأعضاء من المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي.

وفي الإجتماع تم انتخاب النقابي والناشط السياسي ماجد اللوانسة رئيساً لمكتب الفرع، والمهندسة آية عبد الرحمن نائبة للرئيس.
وبحسب النظام الأساسي للحزب سيكون كل من اللوانسة وآية عبد الرحمن عضوان في المجلس المركزي للحزب.


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