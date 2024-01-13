الميثاق الوطني : يفتتح مقره في محافظة العقبة

الميثاق الوطني : من العقبة يؤكد على ان نشاطات الحزب تتم من خلال الفروع

الامين العام للميثاق الوطني : لم نفتح ملف الانتخابات النيابية لغاية الان ولم نقدم وعداً لاحد

الامين العام المومني : من العقبة لسنا حزب الرجل الواحد

وطنا اليوم-العقبة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ -افتتح أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني فرع الميثاق الوطني في محافظة العقبة وأكد على سياسة الحزب في التوسع في فتح المكاتب في كل المحافظات حتى يتسنى لكافة منتسبيه ممارسة نشاطاتهم من خلال اللجان المختلفة.

ولفت خلال رعايته افتتاح مقر الحزب في العقبة بحضور أعضاء المكتب السياسي واعضاء الحزب بالمحافظة إلى التركيز على الثوابت الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يقوم بدور شجاع وفاعل بدعم القضية الفلسطينية لوقف الحرب على غزة.

واكد الدكتور محمد المومني على انه لم يتم مناقشة الانتخابات النيابية الى الان ولم ولن يقدم الحزب اي وعود بخصوصها إضافة إلى أن جميع نشاطات الحزب وفعالياته في كافة المحافظات لا تكون الا من خلال الهيئات الادارية الحزبية في الفروع تكريساً للعمل الجماعي المؤسسي لان الميثاق ليس حزب الرجل الواحد ايمانا منه بالتشاركية.

وأشار امين عام الحزب الدكتور محمد المومني إلى خصوصية العقبة في إعداد وتنشأة الأجيال الواعية وإدارة العملية السياسية الحزبية وياتي ذلك من خلال تفاعل شابات وشباب وسيدات العقبة الواضح في العملية الحزبية من خلال الميثاق الوطني وتفعيل عمل اللجان المختلفة وتشكيل لجنة مختصة لذوي الاعاقة احتراما وتقديرا لهذه الفئة الهامة في مجتمعنا الاردني الواحد.

من جانبه نائب رئيس المجلس الاستشاري النائب عبيد ياسين أكد أن رؤية جلالة الملك تؤكد على تفعيل العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة للشباب وتعظيم دور المرأة لافتاً إلى أن حزب الميثاق الوطني أعد استراتيجية تعتمد نهج التشاور في إعداد الخطط والبرامج الرامية إلى خدمة المجتمعات المحلية وترك الأثر الإيجابي المنعكس على كافة المواطنين.

واشار رئيس فرع العقبة لحزب الميثاق الوطني معاذ المحاريق إلى دور الهيئة الادارية في تشجيع الشباب والشابات على الانخراط في العمل الحزبي مثمناً جهود امين عام الحزب واعضاء المكتب السياسي واللجان المختلفة في السير قدماً في افتتاح مكاتب المحافظات.

هذا وقدم من اعضاء الميثاق الشباب في العقبة الشابة هلا المواجدة والشاب ابراهيم المصري ملخصا عن الاطار العام لعمل فرع الهيئة الادراية في العقبة حسب الخطة التنفيذية للفرع في المحافظة.

هذا ويذكر ان الميثاق الوطني قد افتتح ١٤ فرع له في المحافظات ومستمر بفتح فروعه لابقاء تواصله المستمر مع قواعده الشعبية في كافة محافظات المملكة.