بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة المياه والري : ارتفاع الموسم المطري الى 41,4% من المعدل السنوي طويل الأمد

منذ دقيقتين
وزارة المياه والري : ارتفاع الموسم المطري الى 41,4% من المعدل السنوي طويل الأمد

وطنا اليوم – قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت الى 41,4 % البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، وان التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:08

في سوقنا خطابان!

16:59

نظمها نقابة المهندسين العدوان على قطاع غزة محاضرة لعالم الاثار الدكتور زيدان كفافي

16:47

ولي العهد في سنغافورة.. حضور وزيارة واعدة

15:44

فوزالمرشح المؤيد لاستقلال تايوان بـ40% من الاصوات

15:12

إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بدء العدوان على غزة

15:09

المجلس السياسي في حزب إرادة يجتمع لمناقشة التطورات في المنطقه ، و التدابير التي سيتخذها الحزب في المرحلة المقبله

14:55

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

14:54

ارتفاع الموسم المطري الى 41,4 % من المعدل السنوي طويل الأمد

14:52

اكثر من مائة شهيد ف غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

14:48

رئيس الوزراء يرعى إطلاق استراتيجية “البوتاس العربية” للأعوام (2024- 2028) ويفتتح مبنى الإدارة الجديد للشركة في غور الصافي

13:31

30 شركة أردنية تشارك بمعرض بغداد الدولي بدورته الـ47

13:26

اتفاقية بين الاقتصاد الرقمي وأمنية لدعم مبادرة “قصة تك”

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعلهوفيات الخميس 11-1-2024وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024