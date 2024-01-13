وزارة المياه والري : ارتفاع الموسم المطري الى 41,4% من المعدل السنوي طويل الأمد

وطنا اليوم – قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت الى 41,4 % البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، وان التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم .