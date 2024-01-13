إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم-كشف موقع “واللا” العبري، إصابة 4 آلاف من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعاقات منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وقال الموقع في تقرير مساء الجمعة، إن التقديرات ترجح ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألفا، وإن هذه الحرب غير مسبوقة بعدد الجرحى، لا سيما أن الإصابات خطيرة للغاية، لافتا الى أن جيش الاحتلال لا يقدم جميع بيانات الجرحى.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن الإصابات في صفوفه منذ منذ السابع من تشرين الأول بلغت2511، منها 1099 إصابة منذ بداية هجومه البري على القطاع.