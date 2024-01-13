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المجلس السياسي في حزب إرادة يجتمع لمناقشة التطورات في المنطقه ، و التدابير التي سيتخذها الحزب في المرحلة المقبله

منذ 3 ساعات
المجلس السياسي في حزب إرادة يجتمع لمناقشة التطورات في المنطقه ، و التدابير التي سيتخذها الحزب في المرحلة المقبله

وطنا اليوم-عقد المجلس السياسي في حزب إرادة إجماعا تشاوريا لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الحرب على غزة والتحديات التي تواجه الأردن وسبل دعم الحزب للموقف الأردني الصلب الذي يقوده جلالة الملك، وتطرق الحضور إلى مواضيع التحديات الاقتصادية والتهديدات على حدودنا الشمالية والشرقية وسبل دعم الأشقاء في غزة وضرورة أن يكون للإعلام الرسمي دور أكبر في التوعية والتوجيه المعنوي والتعريف بموقف الأردن الصلب والمساند في هذه المرحلة الصعبة ، وتم خلال الإجتماع تقييم موقف الحزب السياسي في هذه الظروف وسبل تعزيزه وإستدامته .
وتم بنهاية الإجتماع وضع خطة عمل والإتفاق على أن يكون المجلس دائم الإنعقاد بشكل إسبوعي.
هذا وحضر الإجتماع الذي إنعقد في المقر الرئيسي للحزب كل من الأمين العام رئيس المجلس السياسي نضال البطاينة وأعضاء المجلس كل من رئيس المجلس الوطني د. خميس عطية و نائب رئيس المجلس الوطني م. فوزي مسعد ونائب رئيس المجلس المركزي د. موسى شتيوي و د. تيسير النعيمي والنائب زيد العتوم ونائب الأمين العام للإعلام والإتصال يسر حسان وم. حسن العجارمة ود. صالح العرود .


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