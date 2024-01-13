ارتفاع الموسم المطري الى 41,4 % من المعدل السنوي طويل الأمد

وطنا اليوم-قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت، إلى 41,4 بالمئة والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

واضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفعت إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.