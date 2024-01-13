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انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى

منذ 4 ساعات
انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى

وطنا اليوم – استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 118 نقطة، ليصل الى 37592 نقطة، فيما استقر مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 14972 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4783 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 4 نقاط ليصل الى 1950 نقطة.


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