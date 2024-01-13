حزب البناء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي وينتخب عوجان أمين عام والحنيطي والطلافيج والخليل والحويان أعضاء للمجلس

وطنا اليوم – عقد حزب البناء الوطني يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/١٢ في المركز الثقافي الملكي وبحضور عدد من المؤسسين من كافة المحافظات مؤتمره التاسيسي بعد استكمال كافة الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب الجديد بحضور وإشراف ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب

وتم خلال المؤتمر انتخاب الدكتور بركات عوجان أميناً عاماً للحزب والتصويت على النظام الداخلي وانتخاب أعضاء المجلس المركزي ومحكمة الحزب من السادة عبدالاله علي الحنيطي ، موسى عبدالكريم الحويان، عبدالله الخليل الغبين، وحسن الطلافيح .