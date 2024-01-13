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شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعله

منذ 4 ساعات
شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعله

“من لا يشكر الناس لا يشكر الله”

تتقدم عشيرة المشاعلة بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل من واساهم بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى  (مهند حامد المشاعله) سواء كان بالمشاركة بتشجيع الجثمان أو الحضور الى بيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مما كان له أطيب الأثر في نفوسنا والتخفيف من مصابنا الجلل.

ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف.

شكر الله سعيكم جميعاً وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم  أن لا يريكم  الله مكروهاً  بعزيز.

عنهم شقيق المرحوم هاشم حامد المشاعله


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