من هي المحامية التي قدمت مرافعة أنيقة وبأدلة دامغة في فريق #جنوب_افريقيا

وطنا اليوم- .. هي المسلم الوحيد في الفريق، القانونية الدكتورة والحقوقية: عديلة هاشم، أو عادلة هاشم من ديربان، جنوب أفريقية. عديلة هاشم أو (عادلة هاشم) هي محامية جنوب أفريقية مشهورة، معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية. شاركت في تأسيس مركز القانون غير الربحي “القسم 27” في عام 2010، حيث تركز على التقاضي في المصلحة العامة، خاصةً في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة. لعبت عديلة دورًا محوريًا في العديد من الدعاوى القضائية عالية الشهرة، بما في ذلك مأساة “لايف إسيديميني”، الذي مات فيها 140 شخصًا. تقول ترجع ارتباطها بالقضية منذ مجزرة الخليل منذ تسعينات القرن العشرين وتقول إن فصل العنصري في فلسطين أبشع منّ أبارتايد جنوب أفريقيا. في عام 2014، انضمت عديلة إلى وفد منظمة “افتحوا شارع الشهداء” من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان، في رحلة إلى إسرائيل بهدف الوصول إلى مدينة الخليل. كانت هذه الرحلة جزءًا من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار “افتحوا شارع الشهداء”، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأڤراهام أڤينو. تتضمن مؤهلاتها درجة البكالوريوس في الآداب والقانون، والماجستير في القانون، والدكتوراه في العلوم القضائية. تم قبولها في جمعية محامي جوهانسبرغ في يونيو 2003. تشمل خبرتها القانونية القانون الدستوري والإداري والصحي وقانون المنافسة. ظهرت في محاكم عدة عالية والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، وشغلت منصب القاضي المؤقت. بعبارة أخرى آية من آيات القانون، حقوقية وإنسانوية، ودماغ قانوني فذ، مكسب كبير لفريق جنوب أفريقيا منقول