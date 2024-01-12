مرج الحمام تسجل أعلى نسبة هطول مطري خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن المنخفض الجوي الذي آثر على الأردن مؤخرا، جلب كميات جيدة من الأمطار.

وأشار إلى أن الأردن تأثر مع مساء الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وعمت الأمطار مختلف المناطق في شمال ووسط المملكة، وامتدت على فترات إلى أجزاء من مرتفعات الكرك والطفيلة.

وأضاف أن الأمطار كانت غزيرة في بعض الأحيان، إذ عملت على تشكل السيول في بعض المناطق.

وبين أن منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان، سجلت أعلى هطول مطري حيث بلغت لغاية اللحظة 53 ملم.

وتالياً كميات الأمطار المسجلة حتى الساعة السابعة من مساء الجمعة:

– جنوب عمان 53 مل

– غرب عمان 43 مل

– شرق عمان 25 مل

– عجلون 29 مل

– السلط 28 مل

– المفرق 7 مل

– الكرك 5 مل

انحسار المنخفض الجوي

هذا وأكد موقع طقس العرب الإقليمي، تمركز المنخفض الجوي الذي أثر على مناطق واسعة في الأردن، أقصى شمال المملكة ليلة الجمعة.

وأفاد طقس العرب بأن يبدأ انحسار المنخفض الجوي شرقا عن أجواء الأردن ليلة الجمعة.

وأضاف أن الأجواء الضبابية والماطرة تستمر على فترات الجمعة، حيث يتبين توافد بعض السحب الممطرة نحو الأردن، تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة بين الحين والآخر خاصة في شمال ووسط المملكة.

ويستمر تدفق السحب الماطرة أجزاء عِدة من شمال و وسط الأردن، وتكون غزيرة في بعض الأوقات وخاصة على المناطق الشمالية، مع تشكل الضباب في بعض الأوقات، بحسب طقس العرب