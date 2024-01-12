القوات البحرية المشتركة تُوجه السفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب

وطنا اليوم:كشفت رابطة ناقلات النفط، اليوم الجمعة، عن أن القوات البحرية المشتركة (شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة) حدثت توجيهاتها للسفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب لعدة أيام.

وعلى وقع اضطرابات البحر الأحمر، انضمت شركات شحن جديدة إلى قائمة الشركات التي علقت المرور بالبحر الأحمر، وذلك بعد ضربات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن.

واختار عدد من شركات الشحن في الأسابيع القليلة الماضية بالفعل تجنب منطقة البحر الأحمر بسبب تزايد المخاطر، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

وقالت مجموعة تورم الدنمركية للنقل البحري، اليوم الجمعة، إنها قررت إيقاف جميع عمليات الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر مؤقتا.

كما أعلنت شركة هافنيا للشحن، الجمعة أيضاً، عن أنها قررت الوقف الفوري لجميع السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب أو القريبة منه.

وتقوم شركة الشحن العملاقة ميرسك وغيرها من الشركات بتحويل مسار سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر، محذرة العملاء من المزيد من الاضطرابات.

ودفعت تصرفات الحوثيين عددًا من شركات النقل الملاحي إلى تقليص أعمالها في البحر الأحمر، وتعليقها في أحيان أخرى، كما أدت إلى زيادة تكلفة الشحن والتأمين.

وكشفت بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي الألماني عن تراجع التجارة العالمية 1.3 بالمئة في كانون الأول على أساس شهري؛ إذ يتم في الوقت الحالي نقل نحو 200 ألف حاوية عبر البحر الأحمر يومياً، مقارنة بـ500 ألف حاوية في تشرين الثاني.