واشنطن: لا نسعى لنزاع مع إيران.. ولا نخطط لنشر قوات إضافية بالمنطقة حالياً

وطنا اليوم-قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي الجمعة، إن واشنطن تجري تقييماً لأثر الضربات الجوية الأميركية البريطانية التي استهدفت جماعة الحوثي في اليمن، مضيفاً أنها وجُهت مباشرة نحو قدرات الجماعة على تخزين وإطلاق الصواريخ الموجهة والمسيرات، فيما شدد على أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، أو إلى نزاع مع إيران، رغم “دعم طهران للحوثيين”.

وشدد في مقابلة مع قناة MSNBC الأميركية، على أن الرئيس الأميركي جو بايدن يقود جهداً دولياً لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر.

وكشف أن بايدن اتخذ قرار شن ضربات على الحوثيين، بعد الهجوم الاخير للجماعة والذي استخدمت فيه أكثر من 18 مسيرة، و3 صواريخ، بعد سلسلة من الهجمات منذ نهاية أكتوبر الماضي، واستهدفت سفناً تابعة لإسرائيل، وسفن تابعة للبحرية الأميركية.

وأضاف: “حينها اتخذ الرئيس القرار”.

والثلاثاء، قالت القيادة المركزية الوسطى للجيش الأميركي “سنتكوم”، إن قوات أميركية وبريطانية، أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخّخة، و3 صواريخ أطلقها الحوثيون، على جنوب البحر الأحمر، باتجاه الممرات البحرية الدولية التي تعبرها عشرات السفن.

“نحتفظ بالحق في المزيد من الإجراءات”

وعن نية الحوثيين الرد على الضربات الأميركية، قال كيربي: “أود أن أحيل الجماعة، إلى ما قاله الرئيس بايدن، بأنه يحتفظ بالحق، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات والسفن والأميركية في المنطقة، وكذلك حركة الملاحة”.

صحيفة الشرق