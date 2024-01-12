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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحباشنة

منذ ساعتين
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحباشنة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحباشنة بوفاة الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة “أم زياد” أرملة المرحوم الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الحباشنة، سائلا الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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