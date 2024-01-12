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ولي العهد يرعى إطلاق معرض أردني في سنغافورة يروّج سياحيا للأردن

منذ ساعتين
ولي العهد يرعى إطلاق معرض أردني في سنغافورة يروّج سياحيا للأردن

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة بالعاصمة السنغافورية، وبحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، إطلاق المعرض الأردني بمنطقة حدائق الخليج (جاردنز باي ذا بي).
وجال سموهما في مرافق المعرض الذي يساهم في الترويج السياحي للأردن، وتعزيز وتوسيع التبادل السياحي بين البلدين، قبل أن يشارك سموه في زراعة أول شجرة زيتون أردنية بحدائق الخليج.
ويوفر المعرض الفرصة لزائري حدائق الخليج الاطلاع على مجسمات للمواقع الأثرية الأردنية، ومشاهدة معرض صور للمواقع الأثرية، واستعراض قطع فسيفساء من كنيسة القديس إسطفانوس بأم الرصاص.
كما يتيح المعرض الاطلاع على الأعشاب البرية التي تعيش بالأردن، وعلى منتجات البحر الميت، وعلى مجموعة متنوعة من قطع الصوف المنسوجة من جمعية سيدات بني حميدة ومؤسسة نهر الأردن، والتي تعكس جانبا من التراث الثقافي الأردني.
وتعد زراعة الأشجار والأزهار والنباتات الفريدة في حدائق سنغافورة دلالة رمزية على توطيد وتمتين علاقاتها مع دول العالم، من خلال إثراء المخزون البيئي والطبيعي.
وتقيم السفارة الأردنية في سنغافورة المعرض لمدة شهر كامل بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة والحديقة النباتية الملكية، وبالتعاون مع حدائق الخليج.
وتعتبر حدائق الخليج من أكبر الحدائق في سنغافورة، إذ تستقبل ما يقارب 14 مليون زائر سنويا، وتركز على عرض التقنيات البيئية، وتضم محميتين كبيرتين للنباتات من مختلف المناخات ومعروضات للزهور الموسمية.
وجرى على هامش الحفل توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين هيئة تنشيط السياحة والرابطة الوطنية لوكلاء السفر في سنغافورة، والثانية بين الحديقة النباتية الملكية وحدائق الخليج.
وحضر الإطلاق السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر.


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