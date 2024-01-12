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الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

منذ 4 ثواني
الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

وطنا اليوم:التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، الجمعة، عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة.
وكان التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، بقصر أستانا الرئاسي.
ونقل سموه تحيات جلالة الملك وتهانيه إلى الرئيس السنغافوري بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، مؤكدا تطلع الأردن للعمل مع سنغافورة بشكل أوثق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمتينة بين البلدين المبنية على القيم المشتركة.


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