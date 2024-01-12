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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23708 شهداء

منذ ساعتين
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23708 شهداء

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، إلى 23708 شهيدًا و 60005 جرحى، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ 98 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت إنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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