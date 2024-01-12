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رئيس وزراء ⁧‫فرنسا‬⁩ الشاذ يعيّن زوجه السابق وزيراً للخارجية

منذ 3 ثواني
رئيس وزراء ⁧‫فرنسا‬⁩ الشاذ يعيّن زوجه السابق وزيراً للخارجية

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسي كولر امس الخميس، خلال تشكيل الحكومة الجديدة، تسمية ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية.
وسيحل سيجورني محل كاثرين كولونا التي ترأست الخارجية الفرنسية منذ مايو 2022.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن يوم الثلاثاء غابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول شاذ يقود الوزراء.
وكان ماكرون قد قبِل الاثنين طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.
فيما يتعلق بحياته الشخصية، كان سيجورني على علاقة مع غابرييل أتال، رئيس الوزراء المعين حديثا، والذي جمعه معه عقد في عام 2017ـ لكن الرجلين أصبحا الآن منفصلين، وفق تقارير فرنسية.


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