تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات في الأردن

وطنا اليوم:حذر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، من تشكل ضباب كثيف وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق عدة بالأردن، واستمرار الأمطار على فترات خلال الساعات القادمة.

وقال إنه يتشكل ضباب كثيف في مناطق عدة من شمال ووسط وأجزاء من جنوب الأردن مملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إذ يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، لذا يرجى القيادة بحذر على الطرقات، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأضاف أن الأجواء الضبابية والماطرة تستمر على فترات الجمعة، حيث يتبين توافد بعض السحب الممطرة نحو الأردن، تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة بين الحين والآخر خاصة في شمال ووسط المملكة.

من المتوقع أن يستمر تأثر الأردن الجمعة بالمُنخفض جوي والمُصنف من الدرجة الثانية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وفق ما ذكر موقع طقس العرب.

وبحسب طقس العرب، فإن الطقس يكون بارداً وغالباً غائم مع هطول الأمطارعلى فترات في شمال ووسط الأردن، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز 60 كم/الساعة تُثير الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

التوصيات

وأوصى طقس العرب بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية، الشعاب ومجاري السيول ومناطق التجمعات المائية لا سيما في المناطق الشمالية.

ونوه إلى ضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مشددا على ضرورة االانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطُرق الصحراوية نتيجة الأتربة بعض الغبار والأتربة المُثارة.

وأفاد طقس العرب، بأنه يُتوقع أن تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل في المنطقة الوسطى، حيث تقل الرُقعة الجغرافية للأمطار وتتركز ليلاً في أجزاء من شمال المملكة ولاحقاً مع مُرور ساعات الليل في أقصى الشمال، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة.