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الحوثيون يعلنون المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لقواتهم

منذ ساعة واحدة
الحوثيون يعلنون المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لقواتهم

وطنا اليوم:قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الجمعة إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحركة لن تمر “دون رد ودون عقاب”.
وأعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أن “كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا”.
وقال المجلس إن الإعلان يأتي “ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن”.
وأعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الجمعة، أن القوات الأمريكية البريطانية شنت 73 غارة على البلاد، أسفرت عن مقتل 5 من مسلحيها.
جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.
وقال سريع: “أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة”.
وأوضح أن الغارات استهدفت “العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة”.
وأضاف: “أدت هذه الغارات إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من قواتنا المسلحة


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