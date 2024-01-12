القوات المسلحة اليمنية: 73 غارة أدت لارتقاء 5 شهداء

وطنا اليوم:أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، العميد يحيى سريع، أن العدوان الأمريكي البريطاني أسفر عن 5 شهداء و6 إصابات من القوات المسلحة اليمنية.

وقال العميد سريع، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن أميركا وبريطانيا شنت 73 غارة على مواقع جماعة الحوثي واستهدفت صنعاء وتعز وحجة وصعدة والحديدة، مؤكدًا عدم تردد الجماعة في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر.

وأوضح، “العدو يتحمل كافة المسؤولية عن عدوانه ولن نتردد في استهداف مصادر التهديد، ولن يمر دون رد ودون عقاب”.

وختم، “سنواصل منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر