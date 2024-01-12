أغرقت الخيام والطرق.. الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة

وطنا اليوم:تتفاقم معاناة النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت الخيام التي أقيمت بشكل عشوائي في مناطق غير مؤهلة وغير مجهزة. ووصفت إحدى السيدات الوضع في الخيام بالصعب جدا.

ويعاني النازحون من البرد الشديد نتيجة هطول الأمطار التي تسببت في تبليل الأفرشة.

وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار وهي تغمر مناطق النازحين، لتنهمر فوق رؤسهم داخل خيامهم، ما أغرق ملابسهم وكل ما يملكونه من أغطية تقيهم برد الشتاء القارس.

كما كشفت مشاهد مصورة، تحول الأرض الترابية التي ترتكز عليها آلاف الخيام إلى منطقة طينية بفعل مياه الأمطار الكثيفة.

فيما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير ما أعاق حركة المشي لكثير من كبار السن والصغار خصوصاً، في ظل غياب أي مقومات إنسانية تساعد النازحين على حماية أنفسهم، ما اضطرهم إلى محاولة تنظيف الخيام بما تيسر لهم من معدات بسيطة للغاية.

وحذر العديد من المنظمات الأممية بما فيها الأونروا مرارا وتكرارا على مدى الأشهر والأسابيع المنصرمة من أن الوضع في غزة يتدحرج من سيئ إلى أسوأ.

كما نبهت من النقص الشديد في كافة أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، فضلا عن احتمال انتشار الأوبئة والأمراض.