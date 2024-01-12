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ولي العهد يزور كلية للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية

منذ 3 ثواني
ولي العهد يزور كلية للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية

وطنا اليوم:زار ‏سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية.
وأكد سموه أهمية الشراكة بين الكلية والمؤسسات المعنية بالأردن في تمكين الموظفين في المراكز القيادية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة ذات المستوى العالمي لقيادة وتنفيذ الإصلاحات الوطنية في ⁧‫الأردن‬⁩ بشكل فاعل.
وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير برامج متخصصة في السياسة العامة والإدارة لمسؤولي وموظفي الحكومة الأردنية وتسهيل مشاركتهم في برامج الكلية التنفيذية والماجستير.
وتشمل المذكرة التعاون بين الكلية ومعهد الإدارة العامة الأردني، مما يتيح الفرصة لتعزيز أساليب تدريب موظفي القطاع العام بما يتماشى مع أهداف التحديث الإداري، إضافة إلى التمكن من نقل المعرفة إلى الأردن من خلال التعليم التنفيذي وبرامج الدراسات العليا.
وأكد سموه أهمية الشراكة بين كلية “لي كوان يو” والمؤسسات المعنية بالأردن في تمكين الموظفين في المراكز القيادية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة ذات المستوى العالمي لقيادة وتنفيذ الإصلاحات الوطنية في الأردن بشكل فاعل.
وتوفر الكلية درجات الماجستير في السياسة العامة، والإدارة العامة، والشؤون الدولية، إلى جانب درجة الدكتوراه في السياسة العامة، إذ تم خلال عام 2022 تخريج أكثر من 3800 طالب من 94 دولة وتدريب أكثر من 24000 متخصص من 114 دولة.
ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.


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