حزب الله وحماس يعلقان على الضربات الأمريكية-البريطانية على اليمن

وطنا اليوم:قال “حزب الله” اللبناني اليوم الجمعة في بيان، إن الضربات الأمريكية على اليمن، تؤكد شراكة الولايات المتحدة الكاملة في ‏المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة.

ودان الحزب في بيانه “العدوان الأمريكي -البريطاني السافر على اليمن وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوة وشجاعة ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة”.‏

وأضاف: “إن العدوان الأمريكي يؤكد مرة جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة”.‏

وختم حزب الله بيانه مؤكدا أن “هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد الشعب اليمني، بل سيزيده قوة وعزيمة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة”.‏

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن الهجوم على اليمن يؤشر إلى قرار بتوسيع الصراع وستكون له تداعيات.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن “العدوان الأمريكي-البريطاني على مناطق الجيش اليمني بسبب وقوفه إلى جانب غزة، هو عدوان واستفزاز لكل الأمة، ويشير إلى قرار توسيع مساحة الصراع خارج غزة من قبل الدول التي شنت الهجمات تجاه اليمن، وهذا سيكون له تداعياته”.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها “نفذت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر”.

وأكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، إن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن، الذي يهدف لحماية إسرائيل.

وأكد عبد السلام “موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف”، جازما أن “لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، وأن الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.