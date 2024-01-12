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السعودية: ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية للطائف لا أساس له من الصحة

منذ ساعة واحدة
السعودية: ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية للطائف لا أساس له من الصحة

وطنا اليوم:أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف لا أساس له من الصحة.
وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما ذكر العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة “أسوشيتد برس”.
وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ “توماهوك” المجنحة من السفن.
هذا، وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما صرح مصدر آخر بتعرض مدينة تعز إلى 3 غارات جوية.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أيضا سفنا للحوثيين وأسقطت عدة طائرات مسيرة.
من جهته، شدد القيادي في جماعة أنصار الله عبد الله بن عامر، على أن “العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف”.


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