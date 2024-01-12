العين عبد الحكيم الهندي يرعى افتتاح بازار البلد .. وغزة حاضرة (تفاصيل وصور)

وطنا اليوم:تحت رعاية العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، افتتح في فندق السينشري بارك في عمان بازار البلد.

وتضمن البازار مشاركة مجموعة من الشركات العربية والمحلية والتي تعرض أيضا بدائل لمنتجات المقاطعة بالإضافة الى منتجات عدد من أصحاب المشاريع الوطنية.

وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، سيتمكن الحضور والمشاركين من التبرع للاهل في غزة وذلك تحت عنوان “شاركونا في دعم أهلنا بغزة علنا نحدث فرقا”

وسيستمر البازار خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري.