بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

العرجا والبطوش وشابسوغ للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن الزرقاء

منذ ساعة واحدة
العرجا والبطوش وشابسوغ للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن الزرقاء

وطنا اليوم – عقد فرع محافظة الزرقاء للحزب المدني الديمقراطي مساء اليوم انتخابات الفرع، وذلك بحضور الامين العام للحزب عدنان السواعير.

وانتخب المحامي والناشط السياسي فادي العرجا رئيساً للفرع والمهندس والناشط محمد البطوش نائباً للرئيس والناشطة سيبسا شابسوغ مقررةً كما تم انتخاب السادة رستم النداف وفادي سمارنة عضوين في مكتب الفرع

وحضر الاجتماع مساعد الامين لشؤون لفروع المهندس محمد النجداوي ومساعد الامين للعضوية الدكتور بسام العفيشات.

وبموجب النظام الاساسي للحزب، سيكون العرجا والبطوش وشابسوغ أعضاءً في المجلس المركزي للحزب.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:22

قراءة في الزيارة الملكية إلى جمهورية رواندا ( خطوة استباقية ورسالة سياسية وانسانية )

21:38

(البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) رسالة ماجستير في جامعة اليرموك

20:51

فلكيا .. هذا الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك

20:46

ثلاث شخصيات اردنية حضروا محاكمة اسرائيل في لاهاي

20:31

اوكرانيا: 367 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب

20:23

تنمية المهارات تبحث مع مركز زها الثقافي آفاق التعاون وتمنحه رخصة تدريب

20:16

الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

20:03

نتنياهو يزعم أن صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء

19:30

إسرائيل تهاجم جنوب أفريقيا وتتهمها بأنها ذراع لحماس

19:23

5 مشاريع واتفاقيات أردنية بحرينية إماراتية جديدة بـ2.2 مليار دولار

19:18

الملك يؤكد لغوتيريش أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

19:15

أردنيون يقفون أمام سفارة جنوب إفريقيا في عمان دعما لموقفها

وفيات
وفيات الخميس 11-1-2024وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التل