العرجا والبطوش وشابسوغ للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن الزرقاء

وطنا اليوم – عقد فرع محافظة الزرقاء للحزب المدني الديمقراطي مساء اليوم انتخابات الفرع، وذلك بحضور الامين العام للحزب عدنان السواعير.

وانتخب المحامي والناشط السياسي فادي العرجا رئيساً للفرع والمهندس والناشط محمد البطوش نائباً للرئيس والناشطة سيبسا شابسوغ مقررةً كما تم انتخاب السادة رستم النداف وفادي سمارنة عضوين في مكتب الفرع

وحضر الاجتماع مساعد الامين لشؤون لفروع المهندس محمد النجداوي ومساعد الامين للعضوية الدكتور بسام العفيشات.

وبموجب النظام الاساسي للحزب، سيكون العرجا والبطوش وشابسوغ أعضاءً في المجلس المركزي للحزب.