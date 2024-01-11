ثلاث شخصيات اردنية حضروا محاكمة اسرائيل في لاهاي

وطنا اليوم:حضرت ثلاث شخصيات اردنية بارزة الخميس جلسة اجتماعات محكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.

والشخصيات الثلاث رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة والمحامي البارز عمر مشهور حديثة الجازي والسفير الاردني في هولندا ضيف الله الفايز.

ونشر الجازي الخميس ، صورة له برفقة وزير عدل جنوب أفريقيا ، التقطت في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد انتهاء جلسة الاستماع لدعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال الأربعاء، إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وتابع خلال حديثه أمام مجلس النواب خلال جلسة تشريعية تناقش معدل “ضمان حق الحصول على المعلومات”: “هي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة”.

وأضاف: “موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن#فلسطين وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة”.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد في وقت سابق أن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة