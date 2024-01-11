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اوكرانيا: 367 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب

منذ ساعتين
اوكرانيا: 367 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب

وطنا اليوم:أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، إلى نحو 367 ألفاً و620 جندياً، من بينهم 830 جندياً لقوا حتفهم خلال أمس فقط.
جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم.
وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمّرت 6050 دبابة، منها 12 دبابة خلال أمس فقط، و11238 مركبة قتالية مدرعة و8699 نظام مدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و641 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 329 طائرة، و324 مروحية، و6834 طائرة مسيّرة، و1806 صواريخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11596 من المركبات وخزانات الوقود، و1337 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.


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