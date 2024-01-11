نتنياهو يزعم أن صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء

وطنا اليوم:زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو، أنه في الوقت الذي تحارب فيه تل أبيب إبادة شعب تتهم هي بإبادة شعب.

جاء ذلك تغليقا على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، حيث عقت جلسة الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، وفقا لمزاعمه، أنه شاهد اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، وأنهم في كيان الاحتلال يحاربون الإرهابيين والأكاذيب.

وتابع نتنياهو، إن صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء، وفق مزاعمه.

وأكمل: “أين كانت جنوب إفريقيا عندما قتل وشرد الملايين في سوريا واليمن على يد شركاء حماس”.

وأشار نتنياهو، إلى أنهم في كيان الاحتلال سيواصلون الحفاظ على حقهم المزعوم في الدفاع عن أنفسهم وتأمين مستقبلهم حتى النصر الكامل.

جنوب إفريقيا

وكان صرح الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إنه يهدف إلى التوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الفريق القانوني، في تصريحات صحفية عقب جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنه دعم جميع القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك إفلات كامل للاحتلال من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وبين الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أن المناظر المروعة التي شاهدها في قطاع غزة حولت القطاع إلى قبر كبير.

وأكد أنه كان عليهم اتخاذ أي إجراءات لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها الاحتلال في غزة.

وأوضح الفريق القانوني أنه ينتظر أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير الواقع المؤلم على الأرض في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الاحتلال يريد القضاء على الفلسطينيين في غزة