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أردنيون يقفون أمام سفارة جنوب إفريقيا في عمان دعما لموقفها

منذ 3 ثواني
أردنيون يقفون أمام سفارة جنوب إفريقيا في عمان دعما لموقفها

وطنا اليوم:احتشد أردنيون اليوم الخميس أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة الأردنية عمان.
وجاء احتشاد الأردنيين أمام سفارة الدولة الإفريقية في منطقة عبدون بهدف الإشادة بالموقف الجنوب إفريقي الداعم للفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 97 يوما.
وتزامنت الوقفة التي حضرها العشرات مع بدء محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة


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