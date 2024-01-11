بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

طقس العرب: استمرار تدفق السُحب الماطرة إلى الأردن

منذ ساعة واحدة
طقس العرب: استمرار تدفق السُحب الماطرة إلى الأردن

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تدفق السُحب الماطرة لأجزاء مُختلفة من شمال ووسط الأردن، قد تطال أجزاء من الكرك.
وتوقع استمرار تأثر الأردن الليلة، بذات المنخفض الجوي والمُرفق مع كتلة هوائية باردة ورطبة، إذ يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة الليلية.
وأشار إلى أن الطقس يكون بارداً وغائماً وماطراً على فترات في أجزاء مُختلفة من شمال ووسط الأردن، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً، ويتشكل الضباب مع مُرور ساعات الليل فوق العديد من المُرتفعات الجبلية العالية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

التوصيات:
– الابتعاد عن مجاري الأودية، الشعاب ومجاري السيول و مناطق التجمعات المائية لا سيما المناطق المُنخفضة.

– الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب و الغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

استمرار تأثير المنخفض الجوي
ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي الجمعة، بحيث يبقى الطقس بارداً وغائماً مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات بأجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد أحياناً نحو مرتفعات الكرك، كما يتوقع تشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية خاصة الشرقية.
ومع ساعات ليلة الجمعة على السبت وفجر السبت، يكون الطقس بارداً وغائماً مع فرصة لهطول الأمطار خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتشير التوقعات إلى استقرار الطقس مع ساعات نهار يوم السبت.

منخفض جوي جديد
وهنالك توقعات أولية تشير إلى تأثر الأردن بمنخفض جوي جديد مترافق بكتلة هوائية باردة يوم الأحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

نتنياهو يزعم أن صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء

19:30

إسرائيل تهاجم جنوب أفريقيا وتتهمها بأنها ذراع لحماس

19:23

5 مشاريع واتفاقيات أردنية بحرينية إماراتية جديدة بـ2.2 مليار دولار

19:18

الملك يؤكد لغوتيريش أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

19:15

أردنيون يقفون أمام سفارة جنوب إفريقيا في عمان دعما لموقفها

19:10

حزب الله وجيش الاحتلال يواصلان الهجمات عبر الحدود

19:00

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

17:38

جلسة في جامعة البترا لمناقشة قرارات ومخرجات الاجتماع السنوي الثامن والعشرين للامم المتحدة COP 28

17:20

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة وتعبرعن ضمير الأمة

16:37

حزب إرادة يتلقى رسالة رد من حزب نيانس السويدي.

16:33

العيسوي يستقبل وفداً من الشبكة الشّرق أوسطيّة للصحّة المجتمعيّة (امفنت)

16:23

البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان

وفيات
وفيات الخميس 11-1-2024وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التل