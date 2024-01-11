طقس العرب: استمرار تدفق السُحب الماطرة إلى الأردن

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تدفق السُحب الماطرة لأجزاء مُختلفة من شمال ووسط الأردن، قد تطال أجزاء من الكرك.

وتوقع استمرار تأثر الأردن الليلة، بذات المنخفض الجوي والمُرفق مع كتلة هوائية باردة ورطبة، إذ يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة الليلية.

وأشار إلى أن الطقس يكون بارداً وغائماً وماطراً على فترات في أجزاء مُختلفة من شمال ووسط الأردن، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً، ويتشكل الضباب مع مُرور ساعات الليل فوق العديد من المُرتفعات الجبلية العالية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

التوصيات:

– الابتعاد عن مجاري الأودية، الشعاب ومجاري السيول و مناطق التجمعات المائية لا سيما المناطق المُنخفضة.

– الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب و الغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

استمرار تأثير المنخفض الجوي

ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي الجمعة، بحيث يبقى الطقس بارداً وغائماً مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات بأجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد أحياناً نحو مرتفعات الكرك، كما يتوقع تشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية خاصة الشرقية.

ومع ساعات ليلة الجمعة على السبت وفجر السبت، يكون الطقس بارداً وغائماً مع فرصة لهطول الأمطار خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتشير التوقعات إلى استقرار الطقس مع ساعات نهار يوم السبت.

منخفض جوي جديد

وهنالك توقعات أولية تشير إلى تأثر الأردن بمنخفض جوي جديد مترافق بكتلة هوائية باردة يوم الأحد