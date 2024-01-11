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العيسوي يستقبل وفداً من الشبكة الشّرق أوسطيّة للصحّة المجتمعيّة (امفنت)

منذ 3 ثواني
العيسوي يستقبل وفداً من الشبكة الشّرق أوسطيّة للصحّة المجتمعيّة (امفنت)

وطنا اليوم – استقبل رئيس الدّيوان الملكيّ الهاشميّ العامر معالي السيّد يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس وفداً من الشبكة الشّرق أوسطيّة للصحّة المجتمعيّة (امفنت) برئاسة المدير التنفيذي الدكتور مهنّد النسور، ورافقه ثلة من كبار الموظفين فيها، وهم الدكتور ماجد الجّنيد والدكتور يوسف خضر والدكتور هيثم بشير والسيّدة إسراء حرب.
وجاءت هذه الزّيارة للتّعريف بالمبادرات التي تنفذها امفنت في الأردنّ وشرق المتوسّط ولتأكيد دور الأردن المحوري في قطاع الصحة العامة على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.


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