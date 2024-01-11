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مؤقتات لتحديد مواعيد إنارة وإطفاء الطرقات التابعة لأمانة عمان

منذ ساعة واحدة
مؤقتات لتحديد مواعيد إنارة وإطفاء الطرقات التابعة لأمانة عمان

وطنا اليوم:مع دخول فصل الشتاء في كل عام تتكرر الشكاوى من المواطنين حول ضعف أو إنعدام إنارة بعض الطرق في مختلف محافظات المملكة؛ نظرا لطول ساعات الليل والظلمة الحالكة التي تشهدها المناطق خلال الشتاء.
وتتوزع مسؤولية إنارة الطرق على امانة عمان الكبرى، بينما تتسلم وزارة الأشغال العامة مسؤولية الطرق الخارجية، وتعنى البلديات في إنارة الطرق الموجودة في مناطقها.

مؤقتات إنارة
مدير الدائرة الاعلامية والناطق الاعلامي لإمانة عمان الكبرى قال إن معظم الطرق التي تتبع مسؤولية إنارتها إلى الأمانة يوجد بها مؤقتات إنارة.
وبين أن هذه المؤقتات يتم برمجتها على تفعيل إنارة الطرق أو إطفائها بناء على موعد شروق الشمس وغروبها، ما يعني أن هذه الطرق لا تتأثر بتغير فصول العام أو اختلاف أوقات الغروب والشروق.
وجاء التوضيح على أثر شكاوى قدمها أردنيون بسبب موعد إطفاء إنارة الطرق في بعض أحياء العاصمة عمان، مع استمرار العمل بتثبيت التوقيت الصيفي، خصوصا أن شروق الشمس يبدأ بعد الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا.
وقال مواطنون في وقت سابق إن بعض الطرق الحيوية مثل طريق المطار، شهد صباح الخميس إطفاء الإنارة فيه مبكرا، تزامنا مع تأثر المملكة بمنخفض جوي وتساقط الأمطار وتشكل الضباب، الأمر الذي اعتبروه يشكل خطورة على مرتادي الطريق.
فيما أوضحت الأمانة أن إنارة طريق المطار يعتبر من مسؤولية وزارة الأشغال العامة.
ودعا المواطنون إلى ضرورة إعادة النظر في قرار موعد إطفاء الإنارة المحدد في السابعة صباحا، خصوصا أنه في ذلك الوقت تكون الأجواء ما زالت شبه معتمة. كما جددوا الدعوات لإعادة النظر بمسألة تثبيت التوقيت الصيفي، وإعادة العمل بالتوقيت الشتوي


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