اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

وطنا اليوم – وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، في مجال تدريب وتأهيل المهندسين. ووقع الاتفاقية نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ومدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة.

وقال نائب نقيب المهندسين إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي نقابة المهندسين لإيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها، حيث تركز الاتفاقية على التعاون في مجال توعية المجتمع نحو اهمية العمل المهني من خلال التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية و من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، إضافة إلى تثقيف المتدربين وتأهيلهم لممارسة المهنة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات ICT وغيرها.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية يأتي في إطار اجراء الدراسات المسحية المشتركة للمهن المطلوبة لسوق العمل الاردني في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والكهروميكانيك وأمن المعلومات وبرامج BTEC، مبيناً أنها تساهم في دعم التدريب المهني والتقني عبر برامج تدريبية متخصصة للشباب، وتنمية المجتمع المحلي من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية تساهم في توفير الايدي العاملة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة، اعتزازه بعلاقات التعاون مع نقابة المهندسين، مبينا أن الاتفاقية تأتي التزاما من الشركة بواجبها تجاه المجتمع المحلي لتوعيته بأهمية العمل المهني وتنفيذ برامج مختلفة خدمة للمتدربين بشكل عام، والمهندسين على وجه الخصوص.

وأضاف أن الشركة الوطنية مستمرة في توقيع الاتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص حرصا منها على المساهمة مع هذه المؤسسات للتطوير والتدريب والتعليم في المجالات المهنية وربطها بالتكنولوجيا.

وحضر توقيع الاتفاقية رؤساء فروع النقابة في محافظة الكرك المهندس وسام المجالي، ومحافظة الطفيلة المهندس زكي القيسي، وأمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، ومساعد أمين عام النقابة لشؤون التدريب والتأهيل، مدير اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، ورئيس قسم التدريب والتشغيل المهندس طارق المومني، وممثلين عن الجانبين.