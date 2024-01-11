قاضي القضاة: 4 محاكم شرعية أردنية في القدس

وطنا اليوم:أكد قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، الخميس، أتمتة 73 خدمة من خدمات دائرة قاضي القضاة بما بضمن تحسين كفاءة وفعالية العمليات والخدمات المؤسسية لخدمة المواطنين.

وبين الربطة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة دائرة قاضي القضاة للسنة المالية الحالية 2024، أن في القدس يوجد 4 محاكم شرعية أردنية، إضافة إلى موظف الدائرة بهدف تعظيم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وأشار الى أن تعيين القضاة الشرعيين يمضي ضمن إجراءات محددة بالقانون، من خلال الالتحاق بدورة تدريبية بعد حصوله على الشهادة المعتمدة ومن ثم ذلك امتحان للتعيين، ويمنع المتقدم من طلب الوظيفة مرة أخرى حال الرسوب 4 مرات بالامتحان.

وبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لدائرة قاضي القضاة للعام 2024 نحو 32.4 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.3 مليون دينار عن موازنة عام 2023.

وتشير الموازنة بأن نسبة الوثائق المؤرشفة الموجودة ضمن مؤشرات قياس الأداء بلغت 55% خلال عام 2023 الماضي، وتسعى الدائرة الوصول إلى 70% خلال العام الحالي.