الأمين العام لحزب إرادة يفتتح فرع جرش ويلتقي عدد من أعضاء الهيئة العامة في المحافظة (فيديو وصور )

وطنا اليوم:افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة فرع حزب إرادة في محافظة جرش، بحضور فريق الأمانة العامة ورئيس مجلس الفرع اللواء المتقاعد د. محمد فرغل بني مصطفى، وأعضاء مجلس الفرع ، وأعضاء الحزب النواب زيد العتوم وماجد الرواشدة وعضو مجلس الحكماء الشيخ ضيف الله القلاب ، وعدد من أعضاء الهيئة العامة بمحافظة جرش.

وتحدث في الافتتاح الذي جرى دون أي مظاهر احتفالية تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة، كل من النائب العتوم والنائب الرواشدة ورئيس مجلس فرع جرش د. محمد فرغل بني مصطفى وأعضاء مجلس الفرع رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم سوف المختار عبد المحسن بنات، ورئيس فرع نقابة أطباء جرش د. جهاد دعدرة مؤكدين أن فتح الحزب لفروعه في المحافظات، يؤكد الحرص على التواصل مع أعضاء الهيئة العامة لخدمة والابتعاد عن النهج المركزي التقليدي وفتح المجال للجميع للمشاركة.

وبين الحضور أن مسيرة الحزب القصيرة نسبيا محل ثناء وتقدير وإحترام من قبل جميع فئات المجتمع.

وتم طرح عدد من المواضيع خلال الإجتماع في مقدمتها خطة وضع برنامج الحزب وسير العمل بهذا الخصوص وكذلك ملف الإنتخابات .

وقال الأمين العام نضال البطاينة إن الأردن يواجه تحديات جمة في مقدمتها محاولات بائسة من المليشيات على حدودنا الشمالية والتي تستدعي منا تعزيز جبهتنا الداخلية، والحرص على قوتها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وتوفير كل الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

وتحدث البطاينة عن الأوضاع في قطاع غزة وصلابة الموقف الأردني الرديف وشموخ المقاومة الفلسطينية، ووصف صدق وقوة وقفات حزب إرادة في الشارع الأردني لإدانة العدوان والمطالبة بوقفه، والتي أكدت أنه حزب قادر على قيادة الشارع والتفاعل مع القضايا الوطنية والفلسطينية والعربية.

وقدم عضو مجلس الحكماء الشيخ ضيف الله القلاب مداخلة في اللقاء أكد فيها أن انخراط أبناء العشائر في الأحزاب جاء من أجل الأردن ورفعته وخدمة للأجيال القادمة، من خلال تعزيز مسيرة الأحزاب القائمة على البرامجية والعمل الجماعي، مشددًا أن العشائر لا تتعارض مع العمل الحزبي.

وتطرق اللقاء الى ملفات التخوف من الإنضمام الى الأحزاب وملف الترشح للانتخابات في الحزب وفق إجراءات شفافة وواضحة، فيما أجاب الأمين العام ونوابه ومساعديه على مختلف مداخلات واستفسارات أعضاء الهيئة العام في أجواء من الود وحرص الجميع على المضي قدمًا في تعزيز مسيرة حزب إرادة في الشارع الأردني.

وحضر اللقاء كذلك عضو الحزب رئيس بلدية دير ابي سعيد العميد المتقاعد عادل بني عيسى ورئيس مجلس فرع محافظة المفرق لحزب إرادة النائب السابق حمزة اخور ارشيدة وعضو الحزب النائب السابق ردينة العطي .